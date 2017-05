El gran Banderas y la farsa de la Antimálaga

Lamento decirlo, pero, por más simpatía que siento hacia Antonio Banderas, su carta de hoy en Sur me parece un ejercicio colosal de cinismo.En fin, quizá algún día nos digan cuáles son esos insultos. A mí no me constan. ¿Insultos al divino Banderas? Y respecto al “trato humillante”… ¿qué decir?, ¿trato humillante a Banderas, que en Málaga es Dios? ¿Trato humillante de quién? Si yo tuviera que apostar, apostaría porque los promotores del proyecto no lo ven claro,