edición general
2 meneos
13 clics
El gráfico que cuestiona el relato de REE sobre el apagón: gas y nuclear casi duplican hoy su peso

El gráfico que cuestiona el relato de REE sobre el apagón: gas y nuclear casi duplican hoy su peso

La 'Operación Reforzada' de Red Eléctrica sigue provocando fuertes críticas en el sector un año después. Un día como hoy, 28 de abril, hace justo un año España se fundía a negro. Desde entonces, se han sucedido investigaciones, análisis y debates técnicos sobre lo ocurrido, pero sigue sin aclararse lo esencial: quién fue el responsable y cuál fue exactamente el error que desencadenó el llamado “cero nacional”.

| etiquetas: operación reforzada , red eléctrica
2 0 1 K 15 actualidad
2 comentarios
2 0 1 K 15 actualidad
JackNorte #2 JackNorte *
"Para evitar nuevos incidentes tras el "cero eléctrico" de abril de 2025, el Gobierno de España y los organismos reguladores (REE y CNMC) han implementado una serie de medidas técnicas y normativas centradas en la estabilidad de la red y el control de la tensión.
Medidas de Control Técnico y Operativo
Estas acciones buscan que la integración masiva de renovables no comprometa la seguridad del sistema:
Ralentización de la respuesta de plantas: Red Eléctrica (REE) ha ordenado que…   » ver todo el comentario
1 K 20
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Además de la falta de potencia firme, REE sólo tenía 7 grupos programados para el control dinámico de tensión a la hora del apagón, y ninguno en Andalucía y Castilla la Mancha.
Cuando el control de tensión es por zonas.

Frente a los 24-30 grupos que programa, ahora además del incremento de potencia firme, pero
Red Eléctrica de España (REE) defende que el sistema estaba correctamente programado.
¿Antes o ahora?  media
0 K 12

menéame