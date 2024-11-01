El gráfico que cuestiona el relato de REE sobre el apagón: gas y nuclear casi duplican hoy su peso

La 'Operación Reforzada' de Red Eléctrica sigue provocando fuertes críticas en el sector un año después. Un día como hoy, 28 de abril, hace justo un año España se fundía a negro. Desde entonces, se han sucedido investigaciones, análisis y debates técnicos sobre lo ocurrido, pero sigue sin aclararse lo esencial: quién fue el responsable y cuál fue exactamente el error que desencadenó el llamado “cero nacional”.