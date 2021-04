Gráfica de los GAFAM: Depende de la industria son competidores o socios - Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsf (ENG)

Érase una vez, Amazon . AMZN2,08% com Inc. solo vendió libros, Apple Inc. AAPL2,36% vendió computadoras y Google GOOG4,11% era solo un motor de búsqueda. Esos días han quedado atrás, y cada una de esas empresas, así como Microsoft Corp. MSFT2,77% y Facebook Inc. FB3,43% - se ha convertido en un gigante tecnológico. Los críticos de Big Tech dicen que los gigantes de la industria ejercen demasiado poder sobre la vida de los usuarios de Internet. Las empresas a menudo argumentan en respuesta que se enfrentan a una enorme competencia, a menudo ent