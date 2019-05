El grafeno ya está empleándose, pero en secreto

Las empresas que desarrollan el grafeno en sus diferentes aplicaciones no se publicitan. Tampoco lo hacen aquellas que incorporan esta tecnología, por la simple razón de que publicitarlo no les haría vender más. Eso puede proporcionar la falsa sensación de que después de descubierto, y otorgado un Nobel por ello, no ha tenido uso práctico. Ya se está aplicando, aunque no supone una revolución, sino más bien una mejora en tecnologías ya existentes. Graphene Tech, Avanzare o Graphenea son empresas españolas dedicadas actualmente a este campo.