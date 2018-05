La grabación perdida del Wish You Were Here de Pink Floyd junto al violinista Stephane Grappelli  

Una toma alternativa del inmortal tema Wish You Were Here de Pink Floyd interpretado al violín por el genial y virtuoso Stephane Grappelli fue grabada en 1975, y se pensaba que la toma ya no existía, que por despiste habían grabado sobre ella. Afortunadamente, se descubrió que la versión no había sido borrada, que se había salvado. Fue publicada en 2012 en Pink Floyd: Reissue Project .