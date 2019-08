El Govern cierra el 'chiringuito' de Lluís Llach

El consejo asesor del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, presidido por el cantante y ex diputado de Junts Per Catalunya Lluís Llach, nació a finales de octubre pasado para fomentar un debate en la sociedad catalana sobre el futuro político y social de esta región. Contaba entre sus miembros a ex diputados en el Parlament como Antonio Baños y Albano Dante Fachin o Gabriela Serra.