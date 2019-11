El Govern aparca que los funcionarios puedan trabajar el día de la Constitución

El Govern no permitirá al final que los funcionarios de la administración catalana puedan trabajar el 6 de diciembre, día de la Constitución, uno de los compromisos que había asumido el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró. Fuentes de la Conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública han lamentado en declaraciones a Europa Press que el departamento no ha conseguido la adhesión de la mayoría de los sindicatos: "No podemos tirar adelante una medida que no cuenta con el apoyo de