Gorka Urtaran. El alcalde te escucha

En 2017 o antes , el alcalde de Vitoria abre una línea directa para que cualquiera que lo necesite se comunique con él elalcaldeteescucha@vitoria-gasteiz.org

Le digo:

Estimado Sr. Urtaran,

Quiero agradecerle en primer lugar que haya abierto estas vías de comunicación directa para que los ciudadanos podamos hacerle llegar nuestras opiniones.

En segundo lugar, y dado que veo que tenemos edades similares, me voy a permitir tutearte. Voy al grano porque no quiero hacerte perder el tiempo.

La cuestión es que desde hace ya más de cuatro años me encuentro en el paro y vengo cobrando la RGI. Sin esta ayuda no sé en qué situación estaría ahora, la verdad. Veo las situaciones que está viviendo la gente en otras comunidades y me doy cuenta de la suerte que tengo de vivir aquí.

A lo que voy es que he estado todo este tiempo moviéndome, mandando currículums y tratando de cambiar la situación.

Sin embargo, por mi edad, formación y circunstancias del mercado laboral está claro que el mercado laboral no me necesita. Resulta duro admitirlo sobre todo cuando he sido siempre un trabajador serio, responsable y con distintas capacidades.

Lo que me gustaría es que el ayuntamiento estudiara la posibilidad de abrir un programa piloto destinado a ofrecer puestos de trabajo voluntarios y no remunerados a personas que estemos cobrando la RGI. Por un lado esto serviría para sentirnos útiles a la sociedad y por otro lado también nos serviría para devolver a esta sociedad el esfuerzo de protección que nos está dando a través de la RGI. Desde luego serviría también para que quien quisiera pudiera sacudirse de encima el estigma de la "sopa boba" que sufrimos quienes cobramos la RGI.

Creo que el "tercer sector", es un sector de futuro que en muchos países está generando atividad económica y puestos de trabajo. Me parece que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, podría ser pionero en la promoción de este tipo de iniciativas en un momento en el que el debate sobre la renta básica se encuentra sobre la mesa.

Y aunque entiendo que este tipo de programas deben incluirse en presupuestos y demás, por los inicios no te preocupes Alkate, que yo me ofrezco voluntario para hacer lo que sea en esta línea.

Bueno Gorka, no te entretengo más y espero que nos dejen trabajar a los dos, a ti, en el ayuntamiento y a mi donde sea.

Un abrazo Alkate.