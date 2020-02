Para mí el valor de una cosa es lo que me aporta en sí no lo que el mercado me diga que vale. El valor de algo para muchos es así pero para mí no se estipula en lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Es complicada esta afirmación pero para mí el valor de algo es lo que genera y su capacidad de seguir generándolo con el tiempo a largo plazo. No lo que estén dispuestos a pagar por él.