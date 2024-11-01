Google va a pedir dinero prestado a devolver dentro de 100 años. Tienes que creerte que dentro de 100 años Google seguirá ahí

Alphabet acaba de cerrar la mayor operación de deuda de su historia: 20.000 millones de dólares en bonos. Y prepara algo más raro: una emisión en libras que incluye un bono a 100 años. Vence en 2126. Por qué es importante. Ninguna gran tecnológica ha emitido un bono centenario desde IBM en 1996. Que Google lo haga ahora dice mucho sobre la escala de inversión que requiere la IA. Y que esta carrera se financia con deuda salvaje. Un bono a un siglo años es una declaración de intenciones: "estamos construyendo infraestructura que durará ...