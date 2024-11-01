edición general
Google va a pedir dinero prestado a devolver dentro de 100 años. Tienes que creerte que dentro de 100 años Google seguirá ahí

Alphabet acaba de cerrar la mayor operación de deuda de su historia: 20.000 millones de dólares en bonos. Y prepara algo más raro: una emisión en libras que incluye un bono a 100 años. Vence en 2126. Por qué es importante. Ninguna gran tecnológica ha emitido un bono centenario desde IBM en 1996. Que Google lo haga ahora dice mucho sobre la escala de inversión que requiere la IA. Y que esta carrera se financia con deuda salvaje. Un bono a un siglo años es una declaración de intenciones: "estamos construyendo infraestructura que durará ...

Unregistered #3 Unregistered
Vendo Opel Corsa y regalo bonos de Terra a 100 años.
skaworld #4 skaworld
En el momento en el que las promesas de la IA se materializan a 100 años vista supongo que alguien deberia levantar una ceja
sorrillo #1 sorrillo
Que sea en libras puede ser significativo, quizá estén apostando a que la libra va a devaluarse muchísimo en el próximo siglo.
Ovlak #5 Ovlak
#1 Tiene más pinta de diversificación. También han anunciado la venta de bonos denominados en francos suizos, y no creo que estén apostando a una devaluación del franco mayor que la del dólar.
