Google prohíbe los anuncios de tratamientos médicos sin base científica

Mediante una entrada en el blog empresarial, Google ha anunciado que a partir de ahora está prohibida aquella publicidad de técnicas médicas que no cuenten con una base científica. La entrada viene firmada por Adrienne Biddings, responsable de las políticas de publicidad de la compañía. Esto significa que ya no podrán publicarse anuncios de ventas de tratamientos que no tengan una base biomédica o científica.