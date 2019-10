Google Play Store suspende juego de rol de manifestantes de Hong Kong 'Revolution of Our Times' [EN]

El juego solo para Android fue suspendido de Google Play Store por violar la "política de eventos sensibles" de la plataforma. The Revolution of Our Times es un juego de historia basado en la elección en el que el jugador asume el papel de un manifestante de Hong Kong. El protagonista está cansado y frustrado por el fracaso del Movimiento Paraguas 2014 en la búsqueda del sufragio universal. Cada decisión tiene consecuencias para la opinión pública de la ciudad, para las habilidades y atributos del jugador, e incluso para sus relaciones