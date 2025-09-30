Google pagará unos 21 millones de euros para resolver la demanda de Trump por su expulsión de YouTube en 2021

Google pagará 24,5 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que suspendiera su canal de la plataforma de vídeos YouTube tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Según un documento judicial revelado este lunes y del que se ha hecho eco la agencia de noticias Bloomberg, la compañía ha acordado con el mandatario un pago de 22 millones de dólares (18,75 millones de euros) a la "construcción del Salón de Baile Estatal"