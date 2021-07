Google no ha admitido que su asistente de voz grabe a los usuarios las 24 horas del día:

se usan informes desactualizados y fuentes no oficiales. En los últimos días ha circulado un contenido sobre Google y cómo la empresa en teoría ha admitido que su asistente de voz "graba audio las 24 horas, los siete días de la semana, incluso cuando no se usa o no se concede permiso". Aparte, se han publicado otros tantos contenidos que afirman que la empresa ha admitido que graba algunas de nuestras conversaciones sin que lo sepamos y que por fin se confirmaba el "secreto a voces" de que el asistente espiaba a los usuarios. La realidad