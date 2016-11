Google no engaña: nuestro iPhone nos parece más lento cuando Apple presenta el nuevo

11 meneos 135 clics

¿Hace Apple más lentos los iPhones cada año? No. No tiene que hacerlo. La mejor forma de convencer al consumidor de que su producto es obsoleto cuando no lo es, es poner en el mercado un nuevo producto que realmente quieran. Las búsquedas de google por el término "iphone lento" se disparan cada vez que Apple presenta un nuevo terminal