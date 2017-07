Google invierte en un futuro donde robots escriban las noticias

La división de Google para financiar iniciativas relacionadas con medios digitales, llamada Digital News Initiative ha invertido unos 700.000 euros en un proyecto de The Press Association llamado RADAR, acrónimo de Reporters And Data And Robots, que básicamente es un software que escribiría unas 30 mil noticias mensuales. The Press Association es una agencia de noticias basada en Reino Unido e Irlanda fundada en 1868. Entre los accionistas de la empresa están Daily Mail, DMGT y UBM.