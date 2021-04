Con Google Fotos a punto de ser de pago, Amazon Fotos ha resultado ser un decente nuevo hogar para mis recuerdos

Si sois usuario de Google Fotos seguramente ya estéis al tanto y si no lo sois os hago un resumen: a partir de junio de 2021 se acaba el almacenamiento ilimitado gratuito. Desde ese momento, todo lo que se suba ocupará espacio de Google One, ergo tocará pasar por caja conforme vayamos subiendo más y más fotos. Desde entonces he estado buscando diferentes opciones para seguir guardando mis fotos. He barajado varias alternativas, como un NAS, pero hace algunas semanas caí en la cuenta de que soy usuario de Amazon Prime.