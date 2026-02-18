edición general
1 meneos
9 clics

Google DeepMind: la IA puede tener capacidad humana en 8 años

«Estamos a una distancia de entre 5 y 8 años de alcanzar una inteligencia artificial que pueda razonar de manera similar al ser humano», afirmó el directivo al describir la evolución acelerada de esta tecnología durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA 2026 en la India. La hoja de ruta para alcanzar este objetivo exige combinar la capacidad de planificación de sistemas como AlphaGo con la escala de procesamiento de los modelos fundacionales modernos.

| etiquetas: ia general , google deepmind , pensamiento humano
1 0 5 K -33 tecnología
6 comentarios
1 0 5 K -33 tecnología
Sinfonico #4 Sinfonico
YO creo que más incluso.....la gente lo flipa xD
0 K 15
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
O no...
0 K 12
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Como razone igual que un ser humano apañada va la IA
0 K 10
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#5 me gustaría ver que ias se hacen madridistas y cuales culés
0 K 11
#1 fingulod
El 29 de agosto a las 2:14 concretamente.
0 K 7

menéame