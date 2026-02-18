Google DeepMind: la IA puede tener capacidad humana en 8 años

«Estamos a una distancia de entre 5 y 8 años de alcanzar una inteligencia artificial que pueda razonar de manera similar al ser humano», afirmó el directivo al describir la evolución acelerada de esta tecnología durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA 2026 en la India. La hoja de ruta para alcanzar este objetivo exige combinar la capacidad de planificación de sistemas como AlphaGo con la escala de procesamiento de los modelos fundacionales modernos.