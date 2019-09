Google da un buen paso en salud

Anunció Google la semana pasada que prohibirá la publicidad de técnicas médicas “que no están comprobadas o son experimentales, como la mayoría de la terapia con células madre, la terapia celular (no madre) y la terapia génica”, así como los anuncios “que venden tratamientos que no tienen una base biomédica o científica establecida”. La iniciativa incluye “tratamientos basados en hallazgos científicos básicos y experiencia clínica preliminar, pero que no cuentan con pruebas clínicas formales suficientes para justificar el uso clínico.