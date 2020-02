Google Chrome bloqueará gran parte de los anuncios en vídeos, eso afecta también a YouTube

Coalition for Better Ads es un consorcio de empresas de la industria de Internet que se centra en mejorar la experiencia del usuario con la publicidad online. Hoy ha anunciado una serie de nuevas normas que afectan a cómo deben mostrarse los anuncios en los vídeos de las páginas web. Google, que forma parte del consorcio, hará efectivas estas normas en su navegador Chrome y bloqueará aquellos que no las cumpla. Independientemente de que esto también afecte a sus anuncios de YouTube.