Google apela la multa 'desproporcionada' de 591 millones de dólares de Francia por los derechos de autor [ENG]

El organismo antimonopolio francés impuso la sanción a Google por no cumplir con sus órdenes sobre cómo llevar a cabo las conversaciones con los editores. Dijo el miércoles que la apelación de Google, que será juzgada por el tribunal de apelaciones de París, no retrasará la multa, que el gigante tecnológico estadounidense aún debe pagar. No pudo decir cuánto tiempo tomaría el proceso de apelación.