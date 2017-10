¿Good bye Lenin? por Jordi Évole  

Intento escuchar con atención los discursos de Puigdemont y Rajoy. Debe ser el coma, pero me sorprende que algunos no 'indepes' deseen más la DUI que algunos 'indepes', y que algunos 'indepes' deseen más al 155 que algunos no 'indepes'. Parece que los sectores más apasionados quieren hacer suya aquella famosa y torpe máxima: "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político". Pues eso.