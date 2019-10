Gonzo empieza sin miedo en 'Salvados';: "Pensar en comparaciones con Évole me llevaría a hacer peor el curro"

Salvados inicia este domingo 20 una nueva etapa con Fernando González "Gonzo" a los mandos. El periodista gallego ha puesto fin a una larga etapa como reportero de El Intermedio para tomar la responsabilidad que dejaba vacante Jordi Évole. "No tuve muchas dudas", cuenta a VERTELE. Y eso que el pabellón estaba alto. Aunque tratar de igualar al comunicador catalán no era en sí una preocupación: "Pensar en las comparaciones me llevaría a hacer peor el curro", declara.