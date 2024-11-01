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Gonzalo Bernardos, economista: "La próxima frontera de quien quiera vivir en Madrid la tenemos en Ciudad Real"

El acceso a la vivienda es uno de los principales en España. El encarecimiento de los precios y la fuerte demanda en las grandes ciudades está dificultando cada vez más encontrar un lugar donde vivir, tanto para comprar como para alquilar. Esta situación está empujando a muchos ciudadanos a buscar alternativas fuera de los grandes núcleos urbanos, como en localidades bien conectadas con las capitales. "La próxima frontera de quien quiera vivir en Madrid la tenemos en Ciudad Real",

| etiquetas: gonzalo bernardos , madrid , ciudad real
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2 comentarios
1 1 0 K 16 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Gonza, la literalidad de lo que has dicho no tiene sentido. creo que lo que quisiste decir es "trabajar" y no "vivir", pues Ciudad Real NO es Madrid, si vives en CR no vives en Madrid. pensar antes de hablar recomendable es!
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Ka1900 #2 Ka1900
Gonzalo Bernardos?...Pero quién hace caso a tamaño mastuerzo?
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menéame