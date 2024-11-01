Gonzalo Bernardos, economista: "La próxima frontera de quien quiera vivir en Madrid la tenemos en Ciudad Real"

El acceso a la vivienda es uno de los principales en España. El encarecimiento de los precios y la fuerte demanda en las grandes ciudades está dificultando cada vez más encontrar un lugar donde vivir, tanto para comprar como para alquilar. Esta situación está empujando a muchos ciudadanos a buscar alternativas fuera de los grandes núcleos urbanos, como en localidades bien conectadas con las capitales. "La próxima frontera de quien quiera vivir en Madrid la tenemos en Ciudad Real",