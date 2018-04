Goirigolzarri tacha de leyenda urbana la posible fusión entre Bankia y BBVA

La fusión entre Bankia y BBVA con la que se ha rumoreado durante los últimos meses no es más que “una leyenda urbana”, según considera el presidente del banco rescatado, José Ignacio Goirigolzarri, que ha asegurado que “nunca me he sentado con ningún colega ni español ni extranjero a negociar ningún tipo de fusión”.En un encuentro con la prensa recogido por Europa Press antes de la junta de accionistas que se celebra hoy en Valencia, el banquero vasco ha descartado cualquier operación de fusión a corto plazo de la entidad financiera