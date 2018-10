Los gobiernos de Zapatero y Rajoy inflaron las expulsiones de inmigrantes por delinquir

Una investigación de este diario demuestra que las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior estaban muy lejos de lo que realmente estaba ocurriendo. Esta institución, primero con Rubalcaba y después con sus sucesores, expulsó durante ocho años a más extranjeros en situación irregular que a delincuentes. Y no al revés. Siete de cada 10 inmigrantes fueron expulsados por no tener permiso de residencia, algo que la Ley de Extranjería considera una simple falta administrativa y no un delito.