El Gobierno de Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo

La banda terrorista ETA anunció un «alto el fuego permanente» en marzo de 2006, pero para llegar a ese momento hubo contactos previos. Una negociación de la que se cumplen dos décadas y que quedó plasmada en unas actas redactadas con todo lujo de detalles por los etarras al margen de las que hicieron los mediadores del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant al término de cada cita en Ginebra u Osl