El Gobierno vasco también ofreció la semilibertad a Txapote en varias ocasiones, pero este la rechazó

El asesino de Miguel Ángel Blanco, encarcelado en Zaballa, lidera el grupo de irredentos de la banda.

Por mi como si se muere en un oscuro agujero de donde no debería salir. Todo el daño que ha hecho, se lo deseo multiplicado por mil.
#3 Seguramente empezó pensando lo mismo que tu de sus enemigos
#4 El problema es que él llevo daño y dolor y yo solo puedo desearselo.
#6 Tronchador.
#4 Sus enemigos no habían matado a nadie, eran en su mayoría civiles inocentes.
Poner al mismo nivel a un asesino que a alguien que desea lo peor a un asesino es no tener claras las cosas.
No les quiso votar...
Muro de pago.
