más visitadas
8796
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4429
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
4826
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
3490
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
3353
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
más votadas
653
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
213
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
303
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
220
Embajador de EEUU en Israel justifica asesinatos de niños en Gaza; “son agentes de Hamas”
504
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
44
clics
El Gobierno vasco también ofreció la semilibertad a Txapote en varias ocasiones, pero este la rechazó
El asesino de Miguel Ángel Blanco, encarcelado en Zaballa, lidera el grupo de irredentos de la banda.
|
etiquetas
:
eta
,
txapote
,
gobierno vasco
,
terrorista
,
miguel angel blanco
3
1
5
K
-7
actualidad
6 comentarios
3
1
5
K
-7
actualidad
#3
Barney_77
*
Por mi como si se muere en un oscuro agujero de donde no debería salir. Todo el daño que ha hecho, se lo deseo multiplicado por mil.
3
K
54
#4
Kantinero
#3
Seguramente empezó pensando lo mismo que tu de sus enemigos
1
K
24
#5
Barney_77
*
#4
El problema es que él llevo daño y dolor y yo solo puedo desearselo.
2
K
35
#6
Tronchador.
#4
Sus enemigos no habían matado a nadie, eran en su mayoría civiles inocentes.
Poner al mismo nivel a un asesino que a alguien que desea lo peor a un asesino es no tener claras las cosas.
1
K
20
#2
SeñorPresunciones
No les quiso votar...
0
K
12
#1
EsUnaPreguntaRetórica
Muro de pago.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
