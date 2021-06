El Gobierno Vasco sigue pagando a De Miguel, condenado por corrupción

Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV de Álava, fue condenado en diciembre de 2019 a 13 años de prisión por haber liderado una trama corrupta de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales o manipulación de contratos públicos en la que también participaban otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Apela a los "derechos" como "trabajador" del ex 'número dos' del PNV de Álava e indica que no ha analizado su posible despido, como prevé el convenio de la sociedad pública Hazi, para la que trabaja.