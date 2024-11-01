El Gobierno valenciano alega falta de fondos para Educación pero baja impuestos a los ricos y rechaza los 3.600 millones extra de la financiación

Llama la atención que el Consell de Pérez Llorca achaque a la infrafinanciación la imposibilidad de avanzar hacia estas propuestas cuando el propio Pérez Llorca ha rechazado el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno que implicaría un aumento de 3.669 millones de euros anuales de aportaciones del Estado a la Comunitat Valenciana. El esqueleto planteado por el Ministerio de Hacienda, que recoge reivindicaciones valencianas como calcular los recursos en función de la población ajustada, la autonomía dejaría de liderar el ranking..