El Gobierno ultima una reforma verde que puede encarecer hasta 18.000 euros cada vivienda

El Ministerio de Vivienda trabaja en la reforma del llamado Código Técnico de Edificación (CTE), que es básicamente el marco que establece las exigencias mínimas de calidad, seguridad, habitabilidad o eficiencia energética que deben cumplir todos los edificios de nueva construcción o ya levantados. Se trata de una reforma impulsada por la Comisión Europea, pero que el Gobierno español ha decidido llevar un poco más lejos.
Nos estamos dejando comer por la regulación, sin pensar la repercusión que tiene en el bolsillo de la gente.
Cansado de Directivas Europeas bienintencionadas realizadas por técnicos de salón que perdieron la perspectiva económica para ver si es el momento o no. Y políticamente que os voy a contar, en Babia."
Resulta que ahora el sector de la construccion se preocupa por la gente...
Claro que si, guapi.
Y es que, según esta exigencia, una promoción de 40 viviendas de unos 100 metros cuadrados cada una tendría que habilitar 400 metros cuadrados de aparcamiento para bicicletas, algo que obligaría a excavar un sótano extra en una construcción en altura,
Las matemáticas es lo que tienen,
Pero si se interpreta que cada plaza requiere aprox. 5 m² (incluyendo pasillos de acceso, maniobras, separación entre bicis, zonas de circulación interna en el sótano o trasteros adaptados, y no solo la huella directa de la bici), entonces 80 × 5 = 400 m².
No sé si te vas a poner a defender cualquier cosa que haga este gobierno pero hombre, tampoco digas que no se ha argumentado.
40 casas x 2 aparcamientos x 2m2 = 160m2, más accesos, etc.. sí los veo llegando a los 200 y pico m2, y luego es ver donde las metes, porque no vas a dejar 200m2 de una promoción al aire libre, por lo que lo lógico es meterlo en plan garaje... y todo eso cuenta como m2 cuadrados de obra (muros, columnas, tuberías, equipos CI, ventilación, etc...
No se si es un Bug o una Feature del gobierno.