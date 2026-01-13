edición general
El Gobierno ultima una reforma verde que puede encarecer hasta 18.000 euros cada vivienda

El Ministerio de Vivienda trabaja en la reforma del llamado Código Técnico de Edificación (CTE), que es básicamente el marco que establece las exigencias mínimas de calidad, seguridad, habitabilidad o eficiencia energética que deben cumplir todos los edificios de nueva construcción o ya levantados. Se trata de una reforma impulsada por la Comisión Europea, pero que el Gobierno español ha decidido llevar un poco más lejos.

Atusateelpelo
#7 "Impacto económico de la última modificación del Código Técnico: 3,9% sobre el precio de la vivienda.

Nos estamos dejando comer por la regulación, sin pensar la repercusión que tiene en el bolsillo de la gente.

Cansado de Directivas Europeas bienintencionadas realizadas por técnicos de salón que perdieron la perspectiva económica para ver si es el momento o no. Y políticamente que os voy a contar, en Babia."

Resulta que ahora el sector de la construccion se preocupa por la gente...

Claro que si, guapi.
Garbns
Establece que por cada nueva vivienda construida tenga que habilitarse un aparcamiento de bicicletas, dos por casa y con al menos dos metros cuadrados para cada una en una promoción tipo

Y es que, según esta exigencia, una promoción de 40 viviendas de unos 100 metros cuadrados cada una tendría que habilitar 400 metros cuadrados de aparcamiento para bicicletas, algo que obligaría a excavar un sótano extra en una construcción en altura,
fingulod
#2 Dos metros cuadrados por 40 viviendas son 80 metros cuadrados. No 400. En caso que sean dos metros cuadrados por bicicleta en lugar de por piso (que me parece demasiado) serían 160 metros cuadrados.

Las matemáticas es lo que tienen,
Pontecorvo
#3 En realidad, el cálculo que circula en prensa es:40 viviendas × 2 plazas/vivienda = 80 plazas.
Pero si se interpreta que cada plaza requiere aprox. 5 m² (incluyendo pasillos de acceso, maniobras, separación entre bicis, zonas de circulación interna en el sótano o trasteros adaptados, y no solo la huella directa de la bici), entonces 80 × 5 = 400 m².
Atusateelpelo
#4 Has conseguido dedicar mas espacio a los accesos que a las propias plazas y te has quedado tan ancho.
Pontecorvo
#6 Es la posición del sector. www.linkedin.com/posts/mariano-fuentes-sedano-59425847_impacto-económ

No sé si te vas a poner a defender cualquier cosa que haga este gobierno pero hombre, tampoco digas que no se ha argumentado.
Garbns
#3 yo me limité a copiar la noticia, de todas formas tú también has hecho los cálculos mal:

40 casas x 2 aparcamientos x 2m2 = 160m2, más accesos, etc.. sí los veo llegando a los 200 y pico m2, y luego es ver donde las metes, porque no vas a dejar 200m2 de una promoción al aire libre, por lo que lo lógico es meterlo en plan garaje... y todo eso cuenta como m2 cuadrados de obra (muros, columnas, tuberías, equipos CI, ventilación, etc...
FunFrock
Cuantas más cosas obligues a las promociones, más caras serán y más pobre será la gente que no pueda acceder a su vivienda.
No se si es un Bug o una Feature del gobierno.
taSanás
Ser ecológico no es barato….
Nastar
Me parece genial pero luego la gran mayoria la bici para ir a almorzar el domingo
