El Gobierno sufre su primera derrota parlamentaria: el Congreso rechaza el decreto de los ayuntamientos

Aplausos cuando la presidenta del Congreso ha dicho: “Queda derogado el decreto ley”. El pleno ha rechazado el decreto del Gobierno sobre los ahorros (remanentes) de los ayuntamientos. Es una derrota que pasará a la historia y no solo por la delicada situación política y económica. No hay casi precedentes de que el Ejecutivo no consiga convalidar un decreto aprobado por el Consejo de Ministros. La de hoy ha sido la tercera vez que ocurría. “Hemos negociado hasta el último minuto”, aseguraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero