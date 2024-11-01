·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6410
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
7813
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
9477
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
4065
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3576
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
818
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
424
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
510
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
404
Rusia responde a EEUU tras el abordaje del petrolero con su bandera: “Ningún Estado puede usar la fuerza contra barcos de otras jurisdicciones”
541
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
5
clics
El Gobierno de Sánchez sube el salario mínimo 60 euros de media al año frente a los 13 de Rajoy
Números, en cualquier caso, alejados de la propuesta inicial de los otros dos interlocutores sentados a la mesa de diálogo. CCOO y UGT abogaban en un principio por una subida bastante más generosa, del 7,5%.
|
etiquetas
:
sánchez
,
smi
,
rajoy
4
0
0
K
45
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Supercinexin
Al FachaPobre estas cosas le joden más que le ayudan. Al facha, y pobre, ver a su jefe sufriendo por pagarle su abultada nómina le duele en el alma.
0
K
17
#1
surco
Pues estas cosas tb hay que decirlas mas
1
K
15
#3
yabumethod
#1
Si, pero sin olvidarnos que aun estamos esperando a que hagan algo con la vivienda.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente