El Gobierno de Sánchez impulsa junto a Francia y Marruecos un nuevo programa para importar mano de obra marroquí: costará cinco millones de euros

Los gobiernos de España, Francia y Marruecos, con financiación mayoritaria de la Unión Europea, han lanzado el programa WAFIRA II, una iniciativa de migración llamada «circular» que prevé la llegada de hasta 3.000 trabajadores marroquíes a Europa, en un momento marcado por el colapso de los servicios públicos, el aumento del paro juvenil y la creciente inseguridad en numerosos territorios europeos.