El Gobierno de Sánchez impulsa junto a Francia y Marruecos un nuevo programa para importar mano de obra marroquí: costará cinco millones de euros

Los gobiernos de España, Francia y Marruecos, con financiación mayoritaria de la Unión Europea, han lanzado el programa WAFIRA II, una iniciativa de migración llamada «circular» que prevé la llegada de hasta 3.000 trabajadores marroquíes a Europa, en un momento marcado por el colapso de los servicios públicos, el aumento del paro juvenil y la creciente inseguridad en numerosos territorios europeos.

Basura de artículo.

Tampoco se puede esperar otra cosa de una basura de panfleto reaccionario.
powernergia #4 powernergia
Si lo dice La Gaceta ya sabemos que es manipulada o falsa.
#5 miraqueereslinda *
#_3 y #4 he tardado 1 segundo en encontrar en Google un BOE que ratifica la noticia: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-20579

Se diría que el sesgo ideológico es más bien el vuestro cuando preferís tachar de bulo una noticia antes de verificarla.
#2 miraqueereslinda *
Un programa con dinero de nuestros impuestos (los fondos europeos se financian con el dinero de los contribuyentes europeos) en el que subvencionamos a quien contrate marroquíes en lugar de españoles.

¡Pero qué generosos somos, coño!
Herumel #1 Herumel
Ostia, inmigrantes con papeles.
