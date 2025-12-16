El Gobierno de Sánchez impulsa junto a Francia y Marruecos un nuevo programa para importar mano de obra marroquí: costará cinco millones de euros

Los gobiernos de España, Francia y Marruecos, con financiación mayoritaria de la Unión Europea, han lanzado el programa WAFIRA II, una iniciativa de migración llamada «circular» que prevé la llegada de hasta 3.000 trabajadores marroquíes a Europa, en un momento marcado por el colapso de los servicios públicos, el aumento del paro juvenil y la creciente inseguridad en numerosos territorios europeos.
Tampoco se puede esperar otra cosa de una basura de panfleto reaccionario.
Se diría que el sesgo ideológico es más bien el vuestro cuando preferís tachar de bulo una noticia antes de verificarla.
¡Pero qué generosos somos, coño!