El Gobierno de Sánchez entrega el carné de conducir a más de un millón de marroquíes sin examen y mediante un trámite telemático que evita la DGT

Este movimiento político y administrativo abre un debate incómodo. La reapertura del canje directo favorece a un colectivo muy numeroso mientras la DGT mantiene exigencias estrictas para otros grupos que también han solicitado homologar sus carnés sin éxito. La aparente facilidad con la que España flexibiliza normas cuando se trata de Marruecos alimenta la percepción de un trato preferente hacia Rabat, acostumbrado a recibir concesiones en materia fronteriza, migratoria y ahora también documental.