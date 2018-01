El Gobierno ruso prohíbe el estreno de la película satírica 'La muerte de Stalin'

El Ministerio de Cultura ha prohibido la distribución en Rusia de la película satírica La muerte de Stalin, del director escocés Armando Iannucci, el creador de las series The Thick of It y Veep. La película, con Steve Buscemi, Michael Palin y Jason Isaacs en el reparto, cuenta en clave de humor negro las intrigas protagonizadas por Kruschev, Beria, Molotov y otros dirigentes soviéticos después de la repentina muerte de Stalin.