El gobierno responde a Torra que no puede publicar la lista de consellers porque "no se ajusta a la legalidad"

El Gobierno de Mariano Rajoy ha respondido este martes a la Generalitat de Cataluña que no puede autorizar la publicación de los consejeros propuestos por Quim Torra porque el contenido del acto "no se ajusta a la legalidad". Esta respuesta se fundamenta en "el oportuno informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado". Destaca que la propuesta que efectúa sobre cuatro personas "no es válida ni eficaz", dado que no podrán desempeñar sus funciones "con arreglo a las exigencias que recoge la normativa vigente".