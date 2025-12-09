edición general
El Gobierno renuncia a más de 60.000 millones de euros en créditos de los fondos europeos

El Gobierno dejará sin solicitar el 70% de los préstamos del plan Next Generation, pese a tener disponibles más de 83.000 millones de euros. El Ejecutivo ha decidido no solicitar cerca del 70% de los préstamos que la Unión Europea había puesto a disposición de España para el período 2021-2026. La Comisión Europea aprobó en 2020 los fondos Next Generation (NGUE), que situaron a España como el segundo mayor receptor de recursos del conjunto de los Veintisiete, solo por detrás de Italia. En total, España podía aspirar a 163.014 millones de euros.

rojo_separatista #3 rojo_separatista
Porque financiarse en "los mercados" le sale más barato debido a la buena calificación de la deuda española.
rogerius #6 rogerius *
#2 Clave me parece a mí el verbo «renunciar». No se renuncia a lo que no conviene, se rechaza. Titular mendaz y sensacionalista.
reithor #5 reithor
Solo lo que se ahorra en justificaciones de dinero PRTR ya es un intangible considerable.
emmett_brown #4 emmett_brown
#2 "Según ha señalado, la convergencia en el coste de financiación ha eliminado el incentivo a endeudarse con la UE,"

Frase rocambolesca para ocultar que los costes de financiación están convergiendo (bajando) respecto a la referencia (Alemania) y que no merece la pena endeudarse con la UE, a costa de además tener que presentar proyectos y justificar gastos.
emmett_brown #1 emmett_brown
Que hay que devolver con intereses...
#2 rafeame
#1 correcto, la palabra clave aquí es "préstamo".
#8 surco
#1 A mi me parece una noticia de portada. Se han usado los estímulos a fondo perdido y no se ha usado los créditos por poder conseguirlos en mejores condiciones.
O sea, se ha hecho una buena gestión financiera
Glidingdemon #7 Glidingdemon
Estos lumbreras son los que luego hablan de como crece la deuda, son la gata flora, si se la meten chilla y si se la sacan llora, así es la banda pperra todo mal.
