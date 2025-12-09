El Gobierno renuncia a más de 60.000 millones de euros en créditos de los fondos europeos

El Gobierno dejará sin solicitar el 70% de los préstamos del plan Next Generation, pese a tener disponibles más de 83.000 millones de euros. El Ejecutivo ha decidido no solicitar cerca del 70% de los préstamos que la Unión Europea había puesto a disposición de España para el período 2021-2026. La Comisión Europea aprobó en 2020 los fondos Next Generation (NGUE), que situaron a España como el segundo mayor receptor de recursos del conjunto de los Veintisiete, solo por detrás de Italia. En total, España podía aspirar a 163.014 millones de euros.