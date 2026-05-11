El Gobierno de Reino Unido ultima la total nacionalización de British Steel

El Gobierno de Reino Unido completará la nacionalización total de British Steel, después de que en abril de 2025 ya se hiciera con el control de la compañía, en manos de la empresa china Jingye. Así pasaría de nuevo a manos públicas tras su privatización en 1988 (Thatcher) con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y preservar la estabilidad de los 3.500 empleados. Las autoridades no han sido capaces de llegar a un acuerdo que contemple un precio razonable ni esperan que se pueda alcanzar en el futuro.