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El Gobierno y Red Eléctrica conocían desde enero el riesgo de apagón de abril: "Es muy bestia, nos la vamos a pegar y más sin nucleares"

El Gobierno y Red Eléctrica conocían desde enero el riesgo de apagón de abril: "Es muy bestia, nos la vamos a pegar y más sin nucleares"

La inestabilidad del sistema eléctrico no fue un fenómeno sobrevenido ni imprevisible. La tesis de que fue "multifactorial", algo que defendió desde el principio el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Sara Aagesen y a lo que se ha aferrado la presidenta de Redeia-Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para no asumir responsabilidades, se va desmoronando a medida que se conocen los audios previos al cero eléctrico del pasado 28 de abril. Nuevas conversaciones internas entre operadores eléctricos y técnicos de Red Eléctrica de Espa

| etiquetas: nuevos , audios , red , eléctrica , apagón
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11 comentarios
7 2 11 K -6 Energias
Comentarios destacados:    
#3 Grahml
Claro que lo sabían.

Desde hacía años

Red Eléctrica ya pidió a la CNMC en 2020 que se cambiasen los procedimientos para controlar la tensión de la red por la masiva entrada de renovables
elperiodicodelaenergia.com/red-electrica-ya-pidio-a-la-cnmc-en-2020-qu
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Anfiarao #11 Anfiarao
#3 los regres creen que han descubierto la pólvora cuando ven publicados unos audios en medios de regres. Son incapaces de contextualizar el audio y el momento
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DORO.C #1 DORO.C *
En esta hay transcripción del audio:


Fecha: 31/01/2025 - Hora: 11:42 horas

CC EDRD BARCELONA: (...) Es lo que habíamos visto antes, ha venido el responsable nuestro también que lo habían llamado de Ascó (la central nuclear), que en Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos nos quedamos a cero.

REE: Pues mira, Esplugues por ejemplo ha bajado 30 kV la tensión en 400 (kV) y yo Ascó lo he visto antes a 81, o sea, …no, no... ha…   » ver todo el comentario
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taSanás #7 taSanás
#1 por lo que leo… no podía saberse LOL
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taSanás #2 taSanás *
Uy, sin negativos aún ? Qué raro

Será porque no solo atiza al gobierno si lo que también a las eléctricas?

Es veneno, pero huele a canela!
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krogan #4 krogan *
#2 Yo veo 2 a 3 minutos de que se ha hecho el envio.

De las webs más sectarias sin duda, no se salen de la linea oficialista.

*4 negativos al darle a enviar.
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DORO.C #6 DORO.C
#4 "Ya están aquíiii..." xD
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lawson #8 lawson
Eso sí, responsabilidad o responsables, cero.

Que chollo ser político, te puedes equivocar lo que quieras y ser inútil a más no poder que da igual, como mucho acabas de senador
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taSanás #9 taSanás *
#8 como van a ser responsables de nada? Fíjate, tienen a sus tifossi tirando la noticia para que no se sepa. No ven ni quieren ver. Crees que el político está preocupado con esa base de votantes?
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#5 T3rr0rz0n3
ya basta de hablar de apagones, es un bulo dela extrema derecha xD
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#10 mancebador
Estas noticias jamás llegarán a portada.

Sensacionalista una noticia que reproduce conversaciones entre operadores. xD
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menéame