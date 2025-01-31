El Gobierno y Red Eléctrica conocían desde enero el riesgo de apagón de abril: "Es muy bestia, nos la vamos a pegar y más sin nucleares"

La inestabilidad del sistema eléctrico no fue un fenómeno sobrevenido ni imprevisible. La tesis de que fue "multifactorial", algo que defendió desde el principio el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Sara Aagesen y a lo que se ha aferrado la presidenta de Redeia-Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para no asumir responsabilidades, se va desmoronando a medida que se conocen los audios previos al cero eléctrico del pasado 28 de abril. Nuevas conversaciones internas entre operadores eléctricos y técnicos de Red Eléctrica de Espa