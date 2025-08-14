edición general
El Gobierno reconoció en diciembre que habría menos medios contra el fuego por la falta de presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció a finales de año que los equipos en la lucha contra los incendios estarían mermados en el flanco de su competencia. Un informe del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico revela que el Ejecutivo ya preveía que contrataría 42 medios aéreos para sofocar los fuegos, cinco menos que en ejercicios anteriores, porque no dispone de presupuestos.

Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Enhorabuena a los que impidieron que se aprobasen los presupuestos. A saber: PP, Vox y Junts.

Asi ardan sus CCAA por los 4 costados.
escuadron #1 escuadron
Viendo la búsqueda de culpables en cuanto a los medios disponibles entiendo que esta noticia también hará portada como las otras, no?
Kantinero #2 Kantinero
#1 Correcto, culpables los que votaron NO a los presupuestos única y exclusivamente por posicionarse en contra de Sanchez por sistema
#3 Leon_Bocanegra
#1 seguro que querías subir una noticia que dice que este año se planeaban contratar 42 aeronaves pero se han contratado 56 (9 más que las que había el año pasado) ?
#5 Leon_Bocanegra
Yo creo que deberíamos subir a portada esta noticia en la que cuentan como el gobierno ha aumentado el número de efectivos aéreos contra el fuego, con respecto al año anterior.
Para que la derechusma vea las cosas claras.
