El Gobierno reconoció en diciembre que habría menos medios contra el fuego por la falta de presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció a finales de año que los equipos en la lucha contra los incendios estarían mermados en el flanco de su competencia. Un informe del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico revela que el Ejecutivo ya preveía que contrataría 42 medios aéreos para sofocar los fuegos, cinco menos que en ejercicios anteriores, porque no dispone de presupuestos.