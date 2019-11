El Gobierno rechaza que Pedro Sánchez tenga que dar explicaciones sobre la sentencia de los ERE

Pedro Sánchez no ha dado explicaciones sobre la sentencia de los ERE, conocida esta semana, y no tiene previsto pronunciarse al respecto. La posición del Gobierno es que el escándalo de corrupción que ha supuesto la condena a seis años de prisión a José Antonio Griñán y a nueve de inhabilitación a Manuel Chaves -dos ex presidentes del PSOE, dos ex presidentes de Andalucía- no atañe ni al líder socialista ni a su partido. "De ninguna de las maneras le concierne", ha expuesto Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo, tras el Consejo de Ministros.