El Gobierno le quita un loro a una jubilada. Aunque ya lo tiene en casa, la propiedad es del Gobierno

Cuando Dori acudió con la jaula, la factura de compra y el certificado CITES. Me dijeron que los papeles no servían para nada" porque el animal no tenía anilla. Se ve que la factura de compra, el certificado CITES y 23 años de fotografías no son suficientes. Entonces, Dori y su hija Marian acudieron al Ministerio de Transición Ecológica para tratar de resolver la situación. Sin embargo allí. "Me dijeron que si no firmaba el documento de expropiación, no me daban al loro. Que lo perdía para siempre". Ellas intentaron anotar "no conforme" en el
No sé si se puede decir que ha recuperado el loro.
Tal vez el Documento, necesite incorporar una muestra o ADN del especimen para evitar estos problemas. Una anilla, crotal, etc tampoco es muy seguro, Se podria falsificar o clonar y/o tener varios animales con el mismo documento.
Hasta que empiecen a clonar mascotas.
No se se puede plasmar un ID de ADN en digital. Como las huellas no se guarda toda la biometria, sino unos identificadores de la huella o el ADN.
@Leclercia_adecarboxylata Ya tiene el loro en casa, pero...
Una pena por la historia porque tiene su miga, pero cosas como "el Estado ha expropiado un loro doméstico a una jubilada" me obligan a no votar un meneo de esta gente.