El Gobierno quiere que empleados con enfermedades graves como cáncer vuelvan al trabajo a partir de los seis meses de coger la baja si hay "mejoría"
Si un facultativo les da el alta "por recuperación o mejoría" se incorporarían durante un mes a media jornada y a partir del mes a tiempo completo
|
etiquetas
:
cancer
,
baja
,
gobierno
,
mejora
,
6 meses
7
1
8
K
21
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
roker
El titular es para enmarcar y mandarlo a las escuelas de periodismo.
Ahora mismo si te dan el alta al día siguiente a trabajar al 100% (o tiras de vacaciones, claro).
12
K
158
#2
Dene
si el médico certifica que estas bien y tu te encuentras bien... qué problema hay?
volver a la rutina y hacer algo útil es tambíen parte de la recuperación. y mas de enfermedades qeu te pueden acompañar toda la vida.
4
K
59
#15
Harkon
*
#2
Que te puedes encontrar bien y estar a punto de palmar si no descansas adecuadamente. Que tú te sientas mejor no significa que estés mejor, máxime cuando estás de cáncer que es un asesino silencioso.
0
K
17
#17
Dene
#15
Por eso digo que el medico tiene que verlo... He tenido un familiar, crónico por otra cosa, con temporadas en las que se encontraba mal y temporadas en las que se encontraba bastante bien. y cuando estaba bien, estaba deseando hacer algo, porque la casa se le caía encima de no hacer nada
0
K
12
#6
camvalf
Titula redactado bajo el libro de estilo que manejan en la calle Génova para poder acceder a las jugosas subvenciones que otroga el partido allí domiciliado
2
K
43
#8
frankiegth
*
#0
. La noticia sería que a los enfermos graves de baja por cancer los obligasen a volver al trabajo a los 6 meses
sin haber mejoria.
Voto sensacionalista.
3
K
42
#1
j-light
¡Has sido psoeizado!
(Se puede leer en modo lectura)
2
K
35
#3
Klamp
#1
si hay mejoría como para trabajar no se supone que deberías trabajar? No entiendo el problema
1
K
20
#14
j-light
#3
¿En que un partido obrero y socialista debería de velar por el bienestar de los trabajadores?, ¿porque mejorar y estar bien son dos cosas distintas?
Pero qué sabré yo, seguro que es lo correcto y en la mutua velarán por el bienestar de todos. Además, como no hay gente en el paro, es que es difícil encontrar a alguien para currar.
1
K
17
#10
Solinvictus
#1
no se Nick
0
K
7
#12
arco2004
*
Como toda la vida vamos.
Si te da un infarto, si tienes un ictus, un cáncer, o cualquier otra enfermedad y te recuperas, vas a trabajar otra vez, sí o sí.
Incluso si te habían dado una incapacidad, las cuales todas son revisables, vuelves al trabajo, como siempre.
2
K
28
#7
HeilHynkel
Los de El Inmundo los quiere currando incluso enfermos.
0
K
19
#9
Robus
No se como está la ley actual ni como estará la que proponen, pero esa "mejoría" entre comillas me da más miedo a que el periodisto lo esté "sensacionalizando" que otra cosa...
1
K
19
#13
UnoYDos
#9
Cuando en lugar del texto te dan la interpretación échate a temblar.
0
K
7
#4
Borgiano
Se viene enfado de Yoli... un ratito.
0
K
8
#16
Klamp
la parte del examen y criterio médico...
0
K
8
#11
Dexton
1
K
-4
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
