El Gobierno quiere que empleados con enfermedades graves como cáncer vuelvan al trabajo a partir de los seis meses de coger la baja si hay "mejoría"

Si un facultativo les da el alta "por recuperación o mejoría" se incorporarían durante un mes a media jornada y a partir del mes a tiempo completo

roker #5 roker
El titular es para enmarcar y mandarlo a las escuelas de periodismo.

Ahora mismo si te dan el alta al día siguiente a trabajar al 100% (o tiras de vacaciones, claro).
Dene #2 Dene
si el médico certifica que estas bien y tu te encuentras bien... qué problema hay?
volver a la rutina y hacer algo útil es tambíen parte de la recuperación. y mas de enfermedades qeu te pueden acompañar toda la vida.
Harkon #15 Harkon *
#2 Que te puedes encontrar bien y estar a punto de palmar si no descansas adecuadamente. Que tú te sientas mejor no significa que estés mejor, máxime cuando estás de cáncer que es un asesino silencioso.
Dene #17 Dene
#15 Por eso digo que el medico tiene que verlo... He tenido un familiar, crónico por otra cosa, con temporadas en las que se encontraba mal y temporadas en las que se encontraba bastante bien. y cuando estaba bien, estaba deseando hacer algo, porque la casa se le caía encima de no hacer nada
camvalf #6 camvalf
Titula redactado bajo el libro de estilo que manejan en la calle Génova para poder acceder a las jugosas subvenciones que otroga el partido allí domiciliado
frankiegth #8 frankiegth *
#0. La noticia sería que a los enfermos graves de baja por cancer los obligasen a volver al trabajo a los 6 meses sin haber mejoria.
Voto sensacionalista.
#1 j-light
¡Has sido psoeizado!

(Se puede leer en modo lectura)
#3 Klamp
#1 si hay mejoría como para trabajar no se supone que deberías trabajar? No entiendo el problema
#14 j-light
#3 ¿En que un partido obrero y socialista debería de velar por el bienestar de los trabajadores?, ¿porque mejorar y estar bien son dos cosas distintas?
Pero qué sabré yo, seguro que es lo correcto y en la mutua velarán por el bienestar de todos. Además, como no hay gente en el paro, es que es difícil encontrar a alguien para currar.
Solinvictus #10 Solinvictus
#1 no se Nick
#12 arco2004 *
Como toda la vida vamos.
Si te da un infarto, si tienes un ictus, un cáncer, o cualquier otra enfermedad y te recuperas, vas a trabajar otra vez, sí o sí.
Incluso si te habían dado una incapacidad, las cuales todas son revisables, vuelves al trabajo, como siempre.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Los de El Inmundo los quiere currando incluso enfermos.
Robus #9 Robus
No se como está la ley actual ni como estará la que proponen, pero esa "mejoría" entre comillas me da más miedo a que el periodisto lo esté "sensacionalizando" que otra cosa... :-S
UnoYDos #13 UnoYDos
#9 Cuando en lugar del texto te dan la interpretación échate a temblar.
#4 Borgiano
Se viene enfado de Yoli... un ratito.
#16 Klamp
la parte del examen y criterio médico...
