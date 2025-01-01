edición general
El Gobierno prohíbe la navegación en la costa de La Mareta para blindar el descanso de Sánchez  

El Gobierno prohíbe la navegación en la costa de Teguise, en Lanzarote, para blindar el descanso de Pedro Sánchez en la Residencia Real de La Mareta, donde el jefe del Ejecutivo está disfrutando de sus vacaciones. Salvamento Marítimo emitió el aviso el 4 de agosto, dos días después de que el líder socialista y su familia aterrizara en la isla. Y está vigente hasta el 31. El presidente del Gobierno ha movilizado este agosto el mayor despliegue de seguridad desde que está en Moncloa para garantizar su integridad y su privacidad en un contexto de

| etiquetas: gobierno , mareta , sánchez , presidente , lanzarote
#9 bibubibu
Pues lo normal, es el puto presidente del país. ¿O resulta que cuando lo hace la campechanía (a la que lamen el cimbrel con gusto y disfrute este periodicucho) no está bien visto?.

Votando mierda la noticia.
#5 Leon_Bocanegra
A saco! Van a saco estos hijos de puta. No soportan no tener el poder.
Veelicus #11 Veelicus
Sin embargo a La Razon le parece estupendo que pase lo mismo en Marivent, al final al Rey le eligio el pueblo español y al presidente del gobierno franco.
angeloso #4 angeloso
Jajajaja puto Marhuenda.
valandildeandunie #8 valandildeandunie *
#4 Es espectacular ver cómo Marhuender sabe que quienes van a ver y ampliar sus noticias son auténticos discapacitados mentales xD xD

Digo ver porque lo de leer lo llevan regular. :troll:
ChatGPT #1 ChatGPT
Ya pongo yo la batseñal #húndase rápido!
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 La batseñal es la de La Razón para que los turrantes vayan a dar la turra.

Muchos desocupados a la derecha
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 los otros están ocupados con los negativos, no? xD
alpoza #7 alpoza
Merecidas vacaciones, para coartar la libertad de los navegantes :troll:
#10 Leon_Bocanegra
#7 comunismo o libertad.
