El Gobierno pagará la subida de las pensiones más bajas con impuestos

La mayor parte de la subida será una mejora en los complementos a mínimos, que salen cada año de los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, se financian con la solidaridad de todos los españoles, ya que los beneficiarios no contribuyeron durante su vida laboral, o al menos no lo suficiente como para recibir una pensión contributiva. De este modo, el dinero saldrá de los impuestos y no de las cotizaciones a la Seguridad Social