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El Gobierno ordena retirar el escudo fascista del panteón del nazi croata enterrado en Carcaixent y dar a conocer sus crímenes

El Gobierno ordena retirar el escudo fascista del panteón del nazi croata enterrado en Carcaixent y dar a conocer sus crímenes

El Ejecutivo incluye el mausoleo de Vjekislav Luburic en el Catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática.

| etiquetas: escudo fascista , carcaixent , memoria democrática
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