El Gobierno no contabilizó cuántos menores volvieron a Marruecos tras la entrada masiva

Tres meses después de la entrada masiva en Ceuta todavía no hay unos datos oficiales sobre cuántas personas entraron desde Marruecos. La cifra que más se repite es la de 10.000. Así, a través de una respuesta escrita del Gobierno en el Congreso el Ejecutivo detalla en una respuesta parlamentaria que no ha contabilizado cuántos menores de los que llegaron han regresado por su propia voluntad "no es un trámite que competa a la Policía Nacional, ni que se contabilice, por lo que no hay estadística al respecto que se pueda facilitar"