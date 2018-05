El Gobierno de Navarra coloca un stand en un acto del País Vasco en Buenos Aires  

El vídeo ha sido publicado por la agencia de noticias argentina Telam. Tras conocer este evento, muchos ciudadanos navarros han mostrado su indignación por redes sociales. No entienden por qué en un evento dedicado al País Vasco tiene que aparecer un stand del Gobierno de Navarra cuando “no tienen nada que ver”. “Navarra no es el País Vasco”. Muchos han respondido al ver el vídeo que no son “la 4ª provincia vasca”, sino “la Comunidad foral de España”. Destacan que el Gobierno navarro “no respeta ni la tierra que gobierna”.