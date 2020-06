Gobierno de México abandona acuerdo de la OPEP

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no puede reducir más su producción petrolera, pues explicó que el país ha cumplido con la reducción acordada de 100 mil barriles diarios y ya no es posible hacer otro ajuste. "Estamos cumpliendo con reducir la producción petrolera en 100 mil barriles, ya cumplimos, hay países de acuerdo al mismo reporte que no han cumplido cabalmente con estos ajustes, nosotros no podríamos ajustar más, ya hemos cerrado pozos para cumplir con el compromiso que hicimos", comentó.